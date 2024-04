Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Mittag nach

Deutsche Börse im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 186,25 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 186,25 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 185,85 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 187,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.171 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 194,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 4,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 18,07 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,95 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 07.02.2024. Das EPS wurde auf 2,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.436,50 EUR im Vergleich zu 1.168,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Börse am 23.04.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte Deutsche Börse die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

