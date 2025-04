Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 253,40 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 253,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 250,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 256,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 391.752 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 284,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 12,35 Prozent wieder erreichen. Am 30.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,25 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 4,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 250,63 EUR aus.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

