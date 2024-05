Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 188,30 EUR.

Um 15:49 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 188,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 188,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 186,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.076 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 194,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 18,96 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 203,00 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 10,78 EUR je Aktie aus.

