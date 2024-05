Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Deutsche Börse-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 186,75 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 186,75 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 186,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 186,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 186,35 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.810 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.02.2024 auf bis zu 194,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 4,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 22,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,96 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 203,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 29.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,78 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX fester

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen