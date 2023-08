Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittwochmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 170,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 170,00 EUR. Bei 170,20 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 169,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 30.136 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,35 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. 9,62 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 8,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 192,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,98 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.220,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.017,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 28.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,62 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie gibt leicht nach: Deutsche Börse erwirbt Restanteil an Fondsplattform FundsDLT

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Deutsche Börse-Investment eingefahren

Analysten sehen für Deutsche Börse-Aktie Luft nach oben