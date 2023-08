Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 169,20 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 169,20 EUR. Bei 169,45 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 169,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 6.697 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 186,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 9,20 Prozent niedriger. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 192,55 EUR.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,52 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.220,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 1.017,80 EUR eingefahren.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q3 2023 wird am 18.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 28.10.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,62 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

