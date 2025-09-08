DAX23.714 -0,4%ESt505.365 ±0,0%Top 10 Crypto15,65 -1,0%Dow45.603 +0,2%Nas21.790 ±-0,0%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,05 +1,2%Gold3.631 -0,1%
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag im Minusbereich

09.09.25 16:09 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 244,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
245,00 EUR -2,10 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 244,60 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 244,00 EUR. Bei 247,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72.338 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 294,30 EUR markierte der Titel am 05.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,32 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 20.09.2024 Kursverluste bis auf 200,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,24 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 271,63 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingebracht

Fat Finger-Trades - Die verheerenden Tippfehler an der Börse

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren verdient

