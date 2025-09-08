Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Deutsche Börse im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:07 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 247,80 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 248,00 EUR aus. Bei 247,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.666 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.09.2024 bei 200,80 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 23,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,24 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 271,63 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

