Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

09.10.25 16:09 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 227,20 EUR abwärts.

Das Papier von Deutsche Börse befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 227,20 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 227,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 228,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 98.765 Stück.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 22,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 206,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 4,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 268,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,11 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

