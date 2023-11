Kursentwicklung

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse macht am Nachmittag Boden gut

09.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 167,30 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 167,30 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 167,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 165,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 101.130 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 10,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten gaben als mittleres Kursziel 191,45 EUR an. Am 18.10.2023 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.188,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,00 Prozent gesteigert. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Börse am 07.02.2024 vorlegen. In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie Deutsche Börse-Aktie schwächer: Idee für IPO-Liquiditätspool wird von Euronext abgelehnt Schwacher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer XETRA-Handel: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

