Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Vormittag ins Plus

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 161,40 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 161,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 160,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.843 Deutsche Börse-Aktien.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 180,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,72 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 19.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,15 EUR, nach 1,74 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 837,90 EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,11 Prozent gesteigert.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,06 EUR je Aktie belaufen.

