Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 167,15 EUR zu. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 167,25 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 165,55 EUR. Zuletzt wechselten 18.086 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.12.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 7,14 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,55 EUR. Dieser Wert wurde am 10.03.2022 erreicht. Abschläge von 17,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 190,90 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 08.02.2023 vor. Das EPS lag bei 2,08 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.168,00 EUR umgesetzt, gegenüber 934,80 EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 24.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,26 EUR je Aktie belaufen.

