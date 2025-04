Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 259,00 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 259,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 264,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 259,50 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 256.596 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 284,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 175,90 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,08 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,26 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 250,63 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,37 EUR fest.

