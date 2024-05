Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse kommt am Freitagmittag kaum vom Fleck

So bewegt sich Deutsche Börse

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Bei der Deutsche Börse-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 188,25 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 188,25 EUR. Bei 188,70 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 187,95 EUR nach. Bei 188,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 34.007 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 194,55 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,35 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 23,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,96 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 203,00 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 29.07.2025.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

