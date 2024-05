Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verbilligt sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 187,00 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 187,00 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 186,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 188,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 115.684 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,55 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 3,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 22,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,96 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 203,00 EUR.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Deutsche Börse am 24.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 29.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,78 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

