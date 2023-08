Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse steigt am Donnerstagmittag

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 171,25 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 171,25 EUR nach oben. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 171,85 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 170,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.450 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,35 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 8,82 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,95 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 10,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 192,55 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 25.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,52 EUR gegenüber 1,98 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.220,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.017,80 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Börse am 18.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2024 dürfte Deutsche Börse die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

