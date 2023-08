Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag im Plus

So entwickelt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 171,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 171,85 EUR aus. Bei 170,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 69.052 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 8,72 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2022 Kursverluste bis auf 154,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 192,55 EUR.

Am 25.07.2023 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.220,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.017,80 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 18.10.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2024 erwartet.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

