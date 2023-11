Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Nachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 165,60 EUR.

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 165,60 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 165,60 EUR ein. Bei 167,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110.964 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 186,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 12,53 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 152,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 192,36 EUR aus.

Deutsche Börse ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,15 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.188,30 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.090,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,55 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

