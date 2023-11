Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 167,80 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 167,80 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 167,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 167,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.577 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 11,05 Prozent zulegen. Am 19.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 9,06 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 192,36 EUR an.

Deutsche Börse gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.188,30 EUR gegenüber 1.090,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Börse am 07.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,55 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

