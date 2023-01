Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit Kursplus

Um 04:22 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 164,25 EUR nach oben. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 164,80 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 162,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 151.745 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 8,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (135,80 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 186,72 EUR aus.

Am 19.10.2022 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1.090,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 30,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 837,90 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 07.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,06 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

