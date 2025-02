Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 241,80 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 241,80 EUR. Bei 242,30 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 240,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.719 Deutsche Börse-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 0,33 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,90 EUR. Dieser Wert wurde am 30.05.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 37,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 3,80 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 226,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,60 EUR je Aktie.

