Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagmittag im Minus

So entwickelt sich Deutsche Börse

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 262,60 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 262,60 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 262,00 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 143.242 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 267,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 1,65 Prozent niedriger. Am 30.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,90 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,02 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,23 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 234,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,17 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

