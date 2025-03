Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Vormittag an Fahrt

Deutsche Börse im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 265,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 265,60 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 265,90 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 29.977 Stück.

Bei 267,00 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 0,53 Prozent wieder erreichen. Am 30.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,23 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 234,33 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,17 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel im Minus