Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verbilligt sich am Dienstagmittag

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 180,65 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 180,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 182,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.111 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 11.04.2023 markierte das Papier bei 182,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 11.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 21,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 192,30 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,08 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,64 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.168,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 934,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,95 Prozent gesteigert.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 24.04.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,32 EUR je Aktie belaufen.

