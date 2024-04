Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Deutsche Börse-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 188,20 EUR.

Mit einem Kurs von 188,20 EUR zeigte sich die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 188,45 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 187,90 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.018 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 194,55 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,37 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,92 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,95 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,44 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.436,50 EUR im Vergleich zu 1.168,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

