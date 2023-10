Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochvormittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 164,65 EUR ab.

Das Papier von Deutsche Börse befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 164,65 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 164,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.741 Deutsche Börse-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,18 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 154,95 EUR fiel das Papier am 22.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 5,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 190,82 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 25.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.220,60 EUR – ein Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 1.017,80 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Börse am 18.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,61 EUR je Aktie belaufen.

