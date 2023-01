Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 161,95 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 160,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 162,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 164.213 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,00 EUR) erklomm das Papier am 01.12.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,03 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 135,80 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 186,72 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 19.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.090,20 EUR im Vergleich zu 837,90 EUR im Vorjahresquartal.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.02.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 07.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,07 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie in Grün: BaFin hält strengere Überwachung der Deutschen Börse nicht für notwendig

Portfolio-Anpassungen: Wann lohnt sich Rebalancing - und wann nicht?

Deutsche Börse-Aktie leichter: BaFin nimmt Deutsche-Börse-Töchter ins Visier - Goldbestand von Anlegern kleiner geworden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com