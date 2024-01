Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 185,10 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 185,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 185,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 184,60 EUR. Bisher wurden heute 2.306 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 187,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,51 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 19.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 17,56 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 197,00 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,00 Prozent auf 1.188,30 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.090,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Börse am 07.02.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,59 EUR fest.

