Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 189,50 EUR.

Mit einem Kurs von 189,50 EUR zeigte sich die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 191,05 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 189,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 189,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 189.062 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 194,55 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,47 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,78 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 3,60 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 07.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,08 EUR erwirtschaftet worden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.436,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.168,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 23.04.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,12 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

