Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Vormittag freundlich

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 182,30 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 182,45 EUR an. Bei 182,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 6.651 Aktien.

Am 06.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 182,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 0,03 Prozent zulegen. Am 11.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 23,05 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 192,30 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 08.02.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,08 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,64 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.168,00 EUR im Vergleich zu 934,80 EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 24.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

