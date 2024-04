Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Mittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 190,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,9 Prozent auf 190,15 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 190,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 189,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 37.974 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (194,55 EUR) erklomm das Papier am 29.02.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Am 20.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 19,75 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,94 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 202,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 07.02.2024. Es stand ein EPS von 2,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,08 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.436,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.168,00 EUR in den Büchern standen.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

