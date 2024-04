Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse macht am Freitagnachmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 190,05 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 190,05 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 190,65 EUR an. Bei 189,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.410 Stück gehandelt.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 194,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 24,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,94 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,44 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 07.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,39 EUR, nach 2,08 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.436,50 EUR umgesetzt, gegenüber 1.168,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,10 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

