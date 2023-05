Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Freitagmittag ins Plus

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 173,75 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 174,40 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.139 Deutsche Börse-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 186,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 148,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 193,27 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,98 Prozent auf 1.231,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.061,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Deutsche Börse die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,43 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

