Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 162,00 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 162,00 EUR nach. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 161,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 122.294 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 15,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,95 EUR am 22.10.2022. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 4,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 190,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 25.07.2023. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,98 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.220,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.017,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 28.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,60 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

