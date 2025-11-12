DAX24.339 +1,0%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,21 +4,3%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1571 -0,1%Öl64,58 -0,9%Gold4.128 ±0,0%
Kurs der Deutsche Börse

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verliert am Mittag

12.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 209,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
209,40 EUR -2,40 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 209,60 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 208,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 211,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.525 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 40,41 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 203,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Abschläge von 2,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,21 EUR belaufen. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 262,57 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 855,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umsetzen können.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

