DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.303 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.193 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 RWE 703712 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende
Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Deutsche Börse im Fokus

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse büßt am Nachmittag ein

12.11.25 16:08 Uhr
Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 210,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
210,40 EUR -1,40 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Börse befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 210,00 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 208,20 EUR. Bei 211,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 118.233 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.05.2025 markierte das Papier bei 294,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 28,64 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 203,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,21 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 262,57 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien

EU-Kommission ermittelt gegen Deutsche Börse und Nasdaq - Aktien uneins

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Börse AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
28.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
28.10.2025Deutsche Börse OverweightBarclays Capital
08.10.2025Deutsche Börse BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Deutsche Börse KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Deutsche Börse NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Börse NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025Deutsche Börse HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Deutsche Börse HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
15.07.2020Deutsche Börse SellWarburg Research
24.02.2020Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.12.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2019Deutsche Börse SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen