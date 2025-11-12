Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse büßt am Nachmittag ein

Deutsche Börse im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 210,00 EUR abwärts.

Das Papier von Deutsche Börse befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 210,00 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 208,20 EUR. Bei 211,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 118.233 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.05.2025 markierte das Papier bei 294,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 28,64 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 203,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,21 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 262,57 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,13 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien

EU-Kommission ermittelt gegen Deutsche Börse und Nasdaq - Aktien uneins

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren eingefahren