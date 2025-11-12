Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 210,90 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 210,90 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 211,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 210,50 EUR. Mit einem Wert von 211,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.144 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 39,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 203,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 3,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,21 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 262,57 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,13 EUR je Aktie.

