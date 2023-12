Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 181,70 EUR zu.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 181,70 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 182,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 181,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 136.749 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 186,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,56 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,60 EUR am 19.10.2023. Mit einem Kursverlust von 16,02 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 194,91 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 18.10.2023. In Sachen EPS wurden 2,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1.188,30 EUR gegenüber 1.090,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 07.02.2024 gerechnet.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

