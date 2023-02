Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit Aufschlag

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 04:22 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 170,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,65 EUR. Bisher wurden heute 71.688 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.12.2022 auf bis zu 180,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,39 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 135,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 25,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,12 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 08.02.2023. Das EPS lag bei 2,08 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.168,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 934,80 EUR in den Büchern standen.

Am 26.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 24.04.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

