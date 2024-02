Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 185,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 185,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 184,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 187,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 136.938 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 190,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,72 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 17,78 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,78 EUR, nach 3,60 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 201,64 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,08 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.436,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.168,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Börse am 23.04.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte Deutsche Börse die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 10,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge

Investment-Tipp Deutsche Börse-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Barclays erhöht Kursziel von Deutsche Börse - Deutsche Börse-Aktie im Plus