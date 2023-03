Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 165,60 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 164,75 EUR. Bei 168,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 180.339 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 8,00 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.03.2022 bei 143,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 15,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 190,90 EUR.

Am 08.02.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,08 EUR gegenüber 1,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 934,80 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.168,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 26.04.2023 gerechnet. Deutsche Börse dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,26 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Rheinmetall dürfte Sprung in DAX schaffen - Bewegung auch in MDAX, SDAX, TecDAX erwartet

Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Deutsche Börse