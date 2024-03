Deutsche Börse Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Deutsche Börse

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 187,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 187,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 187,70 EUR. Mit einem Wert von 190,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 132.026 Stück.

Bei einem Wert von 194,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.02.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 3,42 Prozent niedriger. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 23,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,78 EUR, nach 3,60 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 202,44 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 07.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.436,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.168,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Deutsche Börse am 23.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

