Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Nachmittag südwärts

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 182,10 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 181,90 EUR. Bei 183,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 75.070 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 184,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 1,25 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 148,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 22,92 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 192,30 EUR.

Am 08.02.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,08 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.168,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 934,80 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Börse am 26.04.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 24.04.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie in Grün: Clearstream gründet neue Bank für institutionelle Fondsinvestoren

Erste Schätzungen: Deutsche Börse legt Quartalsergebnis vor

März 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Deutsche Börse-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Deutsche Börse