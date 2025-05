Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Dienstagnachmittag ins Minus

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 279,20 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 279,20 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 278,10 EUR. Bei 281,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 93.514 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 294,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,90 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 37,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,28 EUR belaufen. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 264,33 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr verdient