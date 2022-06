Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit Abschlägen

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13.06.2022 16:22:00 Uhr um 1,5 Prozent auf 149,60 EUR ab. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 148,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 150,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 223.814 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2022 bei 169,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 11,97 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,10 EUR. Dieser Wert wurde am 12.06.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 12,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 173,52 EUR.

Am 25.04.2022 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,81 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.187,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,10 EUR umgesetzt worden waren.

Am 26.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 26.07.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,28 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse