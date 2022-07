Deutsche Börse Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Deutsche Börse

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13.07.2022 12:22:00 Uhr um 0,9 Prozent auf 163,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 162,20 EUR. Bei 164,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 119.032 Deutsche Börse-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2022 auf bis zu 169,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,09 Prozent. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 135,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 20,03 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 172,93 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 25.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,81 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,15 Prozent auf 1.061,60 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,10 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.07.2022 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Deutsche Börse die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2022 7,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse