Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse steigt am Dienstagmittag

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 173,25 EUR. Bei 174,00 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 171,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.949 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 175,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,51 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,35 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 26.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,98 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,79 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.017,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 881,70 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Deutsche Börse am 19.10.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 30.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 7,82 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

