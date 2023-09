Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 162,55 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 162,55 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 162,05 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 163,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.274 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,64 Prozent. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,68 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 191,60 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 25.07.2023. Das EPS lag bei 2,52 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 1.220,60 EUR gegenüber 1.017,80 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 28.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 9,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Deutsche Börse abgeworfen

Nach Zusammenbruch der Credit Suisse: Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht kündigt Rücktritt an

Experten sehen bei Deutsche Börse-Aktie Potenzial