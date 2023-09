Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochvormittag im Minusbereich

So entwickelt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 162,85 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 162,85 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 162,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 163,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.643 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 186,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,95 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 191,60 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 25.07.2023. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,98 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.220,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.017,80 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Deutsche Börse am 18.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 28.10.2024.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,62 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

