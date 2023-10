Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Vormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 160,90 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 160,90 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 160,45 EUR ein. Bei 161,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.306 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,35 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 15,82 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 154,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 190,82 EUR aus.

Deutsche Börse ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.220,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.017,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q3 2023 wird am 18.10.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 28.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,60 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

